У суді допитали брата Луценка

Сергій ЛУЦЕНКО не вірить, що його брат - екс-міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО - скоїв злочини, які йому інкримінують.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.ЛУЦЕНКО сказав сьогодні на допиті як свідка у Печерському районному суді Києва.

«Злочини, які інкримінують ЛУЦЕНКУ - я в це не вірю, це зовсім неможливо», - заявив він.

Разом з тим, С.ЛУЦЕНКО повідомив суду, що знайомий з колишнім водієм свого брата – Леонідом ПРИСТУПЛЮКОМ - з 1993 року, коли той працював водієм у Рівному. «Робота ПРИСТУПЛЮКА мене мало цікавить, я не знаю, як відбувається оформлення документів. З ПРИСТУПЛЮКОМ були випадкові зустрічі: коли я виходив із дому брата, то машина його стояла і ми просто з ПРИСТУПЛЮКОМ віталися», - розповів С.ЛУЦЕНКО.

Характеризуючи цього водія, він зауважив, що той «уважний і обережний на дорозі… Є людиною, яка професійно виконує свої обов’язки».

Водночас С.ЛУЦЕНКО зауважив, що його брат, перебуваючи на посаді міністра внутрішніх справ, отримував лише зарплату і жодних інших грошей йому не надходило, а 4-кімнатну квартиру у Києві, у якій Ю.ЛУЦЕНКО мешкає з родиною, він придбав тоді, коли був народним депутатом України.