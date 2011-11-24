Янукович поїхав у Суми

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ розпочав робочу поїздку до Сумської області.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Сумської облдержадміністрації, Президент відвідає у Сумах державний ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус» імені І.Г.Харитоненка, вручить закладу прапор, поспілкується з кадетами та ознайомиться з музеєм історії навчального закладу.

Також В.ЯНУКОВИЧ огляне реконструйовану будівлю Сумського обласного театру для дітей і юнацтва.

Під час робочої поїздки Президент візьме участь у церемонії введення в дію випробувального стенду ПАТ «Сумський завод «Насосенергомаш» (Суми) та у церемонії відкриття новозбудованого цеху ПАТ «Крафт Фудз Україна» (Тростянець).