Голодуючі чорнобильці в Донецьку продовжують акцію без намету

00:13, 28 листопада 2011
Політика
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Розвели багаття, вимагають губернатора і мера

Ліквідаторичорнобильськоїаварії, якіголодуютьвДонецькуз 15 листопада, мають намірпродовжуватипротестпідвідкритимнебомпісля знесенняв неділюосновногонамету,деперебували 27голодувальників,повідомивРІА"Новости"представникініціативноїгрупи МиколаГончаров.

Учасникиакціїпротесту-голодуваннявимагаютьприбуттявнаметовемістечкоголови ДонецькоїоблдержадміністраціїАндріяШишацькогоі ДонецькогоміськогоголовиОлександра Лук`янченка.

Гончаровтакожспростувавінформацію, що з`явиласявЗМІінформаціюпро те, що учасникиакції нібитопішлинаштурмуправлінняпенсійногофонду вДонецькійобласті.

"Ценеправда, ми нештурмувалиуправління пенсійногофонду.Мипідійшлидо нашогоколеги, якийпомеру швидкій допомозі.Намспівробітникиміліціїзаважалитудипідходити, тому вийшласутичка.Насспівробітникиміліціїнамагалисявідсторонитивід машинишвидкоїдопомоги", -пояснивГончаров.

Зараз протестувальникирозвелибагаття, біляякого намагаютьсязігрітися,повідомляєкореспондент.

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