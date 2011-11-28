Голодуючі чорнобильці в Донецьку продовжують акцію без намету

Розвели багаття, вимагають губернатора і мера

Ліквідаторичорнобильськоїаварії, якіголодуютьвДонецькуз 15 листопада, мають намірпродовжуватипротестпідвідкритимнебомпісля знесенняв неділюосновногонамету,деперебували 27голодувальників,повідомивРІА"Новости"представникініціативноїгрупи МиколаГончаров. Учасникиакціїпротесту-голодуваннявимагаютьприбуттявнаметовемістечкоголови ДонецькоїоблдержадміністраціїАндріяШишацькогоі ДонецькогоміськогоголовиОлександра Лук`янченка. Гончаровтакожспростувавінформацію, що з`явиласявЗМІінформаціюпро те, що учасникиакції нібитопішлинаштурмуправлінняпенсійногофонду вДонецькійобласті. "Ценеправда, ми нештурмувалиуправління пенсійногофонду.Мипідійшлидо нашогоколеги, якийпомеру швидкій допомозі.Намспівробітникиміліціїзаважалитудипідходити, тому вийшласутичка.Насспівробітникиміліціїнамагалисявідсторонитивід машинишвидкоїдопомоги", -пояснивГончаров. Зараз протестувальникирозвелибагаття, біляякого намагаютьсязігрітися,повідомляєкореспондент.

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