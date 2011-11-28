Чорновіл припускає, що ЄС може махнути на Україну рукою

В результаті інтриг президента Віктора Януковича щодо його місця перебування 19 грудня Євросоюз може "махнути на Україну рукою".

Таку думку висловив народний депутат Тарас Чорновіл в ефірі Радіо Свобода.

"Я думаю, інтриги і шантаж тут можуть зіграти дуже погану роль", - зазначив він.

За словами депутата, є ймовірність того, що "інтрижка дасть якийсь поступ: Європейський Союз махне рукою, аби вже парафувати попередній договір, не втягуватися в якісь там довгі перетягування канату і не відпустити зовсім Україну до Росії".

"Але набагато більша ймовірність, що в кінцевому рахунку в Євросоюзі візьмуть верх сили, які і так не дуже хочуть бачити України і просто махнуть на Україну рукою і з гучним гуркотом зачинять двері", - вважає він.

"І тоді Віктор Янукович опиниться сам на сам зі своїм найбільшим нічним жахом, а це, повірте, не Тимошенко, а Путін, який незабаром стане президентом", - сказав Чорновіл.

Він підкреслив, що шантаж і інтриги в Європейському Союзі розглядають як поганий тон.

"І якщо вони навіть і поступляться, то ставлення до нашого президента буде, відверто кажучи, трішки гидливе. Тобто, він потрапляє в характеристику тих людей, яких розглядають як дрібних шахраїв у політиці", - цитує Українська правда.