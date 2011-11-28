Чорнобильці вимагатимуть визнати вбивством смерть шахтаря

Чорнобильці мають намір подати заяву в прокуратуру Донецької області з вимогою кваліфікувати як вбивство смерть Г. Конопльова, який помер в результаті розгону наметового містечка, і, відповідно порушити кримінальну справу за цією статтею.

Про це кореспонденту ZN.UAповідомив представник ініціативної групи голодуючих Едуард Капустін.

Нагадаємо, що вчора в Донецьку, в результаті розгону силовиками наметового містечка протестуючих чорнобильців, від серцевого нападу помер один з учасників голодування. Як стало відомо, це - Конопльов Геннадій Іванович, голова організації ветеранів м.Родинське (Донецька обл.), який вирішив приєднатися до протестів чорнобильців 23 листопада