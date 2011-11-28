Янукович і Коморовський сьогодні говоритимуть про євроінтеграцію

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ проведе зустріч із Президентом Республіки Польща Броніславом КОМОРОВСЬКИМ під час його робочого візиту в Україну.

Як повідомляє прес-служба Президента, глава Адміністрації Президента України Сергій ЛЬОВОЧКІН 25 листопада заявив, що В.ЯНУКОВИЧ та Б.КОМОРОВСЬКИЙ під час переговорів на найвищому рівні приділять пріоритетну увагу темі європейської інтеграції України, зокрема Угоді про асоціацію Україна – ЄС.

Програма візиту Б.КОМОРОВСЬКОГО також передбачає участь глав Української та Польської держав у церемонії вшанування пам’яті жертв тоталітаризму на території Національного історико-меморіального комплексу «Биківнянські могили».