З померлого шахтаря у Донецьку міліція намагається зробити бомжа?

Міліція намагається зняти з себе відповідальність за загибель у Донецьку учасника акції протесту чорнобильців Геннадія Конопльова.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії «Батьківщина».

За інформацією чорнобильців, зараз міліціонери намагаються сфальшувати висновок медичної експертизи про причини смерті Г.Конопльова.

«Вони прагнуть зробити з нього бомжа, який просто помер від серцевої недостатності у наметовому містечку. У партії «Батьківщина» застерігають керівництво міліції від таких дій і вимагають покарати вбивць. В іншому разі декому фінал «кар’єри» Пукача і Ко буде здаватися дуже вдалим», - йдеться у повідомленні партії.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 листопада, в Донецьку співробітники міліції та МНС без попередження демонтували намет, у якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Геннадій Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни у місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

Учора ввечері протестуючі чорнобильці повідомили, що на територію наметового містечка раптово прийшли близько 30 співробітників міліції у формі. Вони, у свою чергу, запустили у всередину великого штабного намету «десь 10 молодиків, одягнених в цивільний одяг з баклажками води, які почали одразу поливати пічку (по центру намету стояла пічка-«буржуйка»), пішов дим».

«Ці молодики почали ламати внутрішні конструкції, які підтримують намет і одночасно ламати намет із-зовні. Це було явно сплановано», - зазначили очевидці.

«Разом з міліцією були і заступник начальника ГУ МВС України в Донецькій області Роман РОМАНОВ, і начальник Донецького міського управління міліції Юрій СЕДНЄВ», - повідомив учасник акції, голова Донецької обласної організації Всеукраїнської громадської організації інвалідів Чорнобильської катастрофи «Чорнобиль-Єдність» Микола ГОНЧАРОВ.

Після того, як штабний намет став наповнюватися димом, всі 27 голодуючих інвалідів-чорнобильців вийшли з неї, а одному з них стало зле, він знепритомнів, і його забрали в автомобіль швидкої допомоги.