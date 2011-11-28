Водієві Луценка стало зле на суді: викликали «швидку»

Колишньому водієві екс-міністра внутрішніх справ України Юрія ЛУЦЕНКА Леоніду ПРИСТУПЛЮКУ стало зле в ході сьогоднішнього судового засідання у Печерському районному суді Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, під час допиту чергового свідка адвокат екс-міністра Ігор ФОМІН звернувся до суду з проханням оголосити технічну перерву, оскільки, як йому повідомив один із його колег, Л.ПРИСТУПЛЮКУ стало зле – загострилися болі в хребті.

Головуючий в судовому процесі суддя Сергій ВОВК оголосив технічну перерву. Підсудному Л.ПРИСТУПЛЮКУ була викликана бригада «швидкої допомоги», яка наразі проводить з ним медичні маніпуляції.

Як повідомлялося, Л.ПРИСТУПЛЮК є одним з обвинувачуваних у справі екс-міністра внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКА.

Ю.ЛУЦЕНКУ та Л.ПРИСТУПЛЮКУ було висунуто звинувачення у розкраданні державного майна в особливо великому розмірі, а також у перевищенні службових повноважень і використанні підроблених документів.