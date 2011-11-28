Експерти вважають, що Європа змусить Росію змінити ціни на газ

Газопровід «Північний потік» не вплине на статус України як транзитної держави.

Таку думку висловили експерти в рамках дослідницької програми Інституту Горшеніна «Північний потік у контексті європейського енергетичного ринку», повідомили УНІАН в Інституті.

Так, експерт з питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ назвав цей проект політичним успіхом Росії. «Насамперед, «Північний потік» – це політичний успіх Росії, адже Росія безпосередньо виходить на Європу, сподіваючись через труби впливати на європейську політику зсередини. Хоча в масштабній перспективі Росію, яка прив`яжеться до Європи і до європейського ринку, Європа змусить змінити ціни так, як їй вигідно. Я не думаю, що Росія виграє на цьому потоці коли-небудь. Але зараз, поки що, це успіх», - вважає Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

У той же час експерт упевнений, що на статус України як транзитної держави «Північний потік» не дуже вплине, адже він розрахований на іншу ресурсну базу. Зокрема, на ту базу, котра має бути розроблена, – це Штокмановське і сусідні родовища, з яких газ економічно не зовсім вигідно качати через Україну. «Але в найближчій перспективі, оскільки вказані російські родовища не встигли розробити, то, очевидно, буде перерозподіл потоків на території Росії, і з України буде частково потоки знято, мабуть, і з Польщі теж, і все буде спрямовано на логічне наповнення «Північного потоку». Річ у тім, що в проекті «Північний потік» багато компаній стимулюватимуть російську сторону заповнювати трубу, щоб відбити свої гроші. І тому на деякий час, ще раз повторюю, поки не будуть розроблені ось ці північні родовища, Україна, звісно, зазнає збитків. Але багато експертів оцінюють, що через кілька років споживання газу в Європі все ж таки зросте. Тому, я думаю, якщо будуть розроблені ті родовища, які я назвав, то Україна не дуже постраждає», - додав експерт.

З думкою колеги про те, що Україна не втратить своїх позицій газотранспортної держави, згоден і екс-міністр палива та енергетики України Юрій ПРОДАН. «Поки що ні. Це у разі, якщо Росія відмовиться взагалі транспортувати, тобто, не взагалі, а якусь частину просто перекладе з труби української на трубу по «Північному потоку». Хоча виникає питання економіки такого транспортування. Із запуском «Північного потоку» Україна залишається країною, котра забезпечує транзит газу до Європи, але в Росії з`являється ще один, крім Білорусі, шлях доставки енергоносіїв до Європи», - зазначив він.

При цьому, додав Ю.ПРОДАН, усе залежить від того, якої кількості газу потребуватиме Європа. Він нагадав, що Німеччина відмовилася від будівництва і розвитку атомної енергетики, і, звісно, основне заміщення атомної енергетики здійснюватиметься через газ. «Тому можливо зростання, і, наскільки мені відомо, про це говорить і російська сторона, що зростатиме споживання газу Європою та істотне зменшення на 2012 рік не передбачається – немає інформації», - заявив експерт, додавши, що доцільність «Північного потоку» для Європи може аргументувати тільки сам Євросоюз.

«Треба запитати ЄС, адже ЄС підтримав будівництво «Північного потоку», незважаючи на його дорожнечу і всі ті проблеми екологічні, які виникали. Але це вже домовленості з Росією – яким чином домовлявся ЄС про будівництво такого потоку, адже було б цілком логічно розбудовувати українську ГТС. Свого часу був створений газотранспортний консорціум, але з російського боку він не був підтриманий, і залишилося все на рівні початку проектування певних ділянок, які розширюють можливості української ГТС», - пошкодував Ю.ПРОДАН.