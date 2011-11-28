Круглий стіл «Чи можна одержати справжню університетську освіту в Україні?»

У вівторок, 29 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи можна одержати справжню університетську освіту в Україні?». Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна. Питання, винесені на обговорення: 1. Чи можна вважати випускника українського університету освіченою людиною? 2. Яка роль університету в сучасній державі? 3. Як має бути організований навчальний процес в сучасному університеті? 4. Чи потрібен Україні свій університет? Учасники круглого столу: 1. Володимир НІКІТІН, заступник директора Українського інституту публічної політики, президент Українського педагогічного клубу; 2. Сергій ВЄТРОВ, директор Відкритої педагогічної школи, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка; 3. Василь ЧЕРНЕЦЬ, ректор Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв; 4. Максим ЛУЦЬКИЙ, глава Комітету ВРУ з питань науки і освіти, член Партії регіонів; 5. Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна. Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62. Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

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