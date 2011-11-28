Круглий стіл «Чи можна одержати справжню університетську освіту в Україні?»
У вівторок, 29 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи можна одержати справжню університетську освіту в Україні?».
Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.
Питання, винесені на обговорення:
1. Чи можна вважати випускника українського університету освіченою людиною?
2. Яка роль університету в сучасній державі?
3. Як має бути організований навчальний процес в сучасному університеті?
4. Чи потрібен Україні свій університет?
Учасники круглого столу:
1. Володимир НІКІТІН, заступник директора Українського інституту публічної політики, президент Українського педагогічного клубу;
2. Сергій ВЄТРОВ, директор Відкритої педагогічної школи, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка;
3. Василь ЧЕРНЕЦЬ, ректор Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв;
4. Максим ЛУЦЬКИЙ, глава Комітету ВРУ з питань науки і освіти, член Партії регіонів;
5. Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна.
Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.
Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).