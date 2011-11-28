Круглий стіл «Чи можна одержати справжню університетську освіту в Україні?»

10:38, 28 листопада 2011
Політика
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У вівторок, 29 листопада, об 11:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Чи можна одержати справжню університетську освіту в Україні?».

Організатор круглого столу – Інститут Горшеніна.

Питання, винесені на обговорення:

1. Чи можна вважати випускника українського університету освіченою людиною?

2. Яка роль університету в сучасній державі?

3. Як має бути організований навчальний процес в сучасному університеті?

4. Чи потрібен Україні свій університет?

Учасники круглого столу:

1. Володимир НІКІТІН, заступник директора Українського інституту публічної політики, президент Українського педагогічного клубу;

2. Сергій ВЄТРОВ, директор Відкритої педагогічної школи, доцент Київського університету імені Бориса Грінченка;

3. Василь ЧЕРНЕЦЬ, ректор Національної Академії керівних кадрів культури і мистецтв;

4. Максим ЛУЦЬКИЙ, глава Комітету ВРУ з питань науки і освіти, член Партії регіонів;

5. Марина ТКАЧЕНКО, експерт Інституту Горшеніна.

Контакти для акредитації ЗМІ: (044) 230 49 62.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Чапаєва, 4, офіс 14 (3 поверх).

 

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