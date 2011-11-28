Янукович доручив Пшонці вивчити обставини смерті Конопльова

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Геннадія Конопльова, який помер вчора під час демонтажу намету чорнобильців у Донецьку.

Як повідомляє прес-служба глави держави, також В.ЯНУКОВИЧ висловив співчуття рідним і близьким Г.Конопльова у зв`язку з його смертю.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 листопада, в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».