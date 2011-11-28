Посол Чехії прогнозує проблеми з ратифікацією Угоди про асоціацію

Надзвичайний і Повноважний Посол Чехії в Україні Іван ПОЧУХ прогнозує проблеми з ратифікацією угоди про асоціацію з Україною в парламентах країн-членів Європейського Союзу.

Про це посол сказав в інтерв`ю газеті «Коммерсант-Украина» № 197 від 28 листопада.

Так, відповідаючи на запитання, чи очікує посол, що виникнуть проблеми з ратифікацією угоди в чеському парламенті, І.ПОЧУХ відповів: «Не йдеться лише про парламент Чехії. Я очікую проблем у парламентах усіх країн-членів ЄС. На сьогодні в Європі є єдине бачення ситуації, що склалася в Україні».

Посол зазначив, що коли переговори щодо угоди починалися, в них не йшла мова про можливу перспективу членства. «Якщо Україна дійсно зацікавлена в тому, щоб колись у майбутньому стати повноцінним членом ЄС, то я можу лише звернути вашу увагу на те, що причиною надання цієї перспективи не буде ваше місцеразташування на карті світу. Ваше європейське майбутнє не грунтуватиметься на вашій геостратегічній важливості або просто на бажанні країни», - сказав І.ПОЧУХ, додавши, що держави, зацікавлені у вступі до ЄС, повинні показати на практиці, що вони розділяють і дотримують цінності та принципи демократії й верховенства права.

За словами посла, в Чехії очікують від України поваги до низки фундаментальних цінностей і принципів, один із яких – повага до чесного й прозорого правосуддя. Безумовно, зазначив дипломат, цей принцип не дотримується повною мірою в багатьох судових процесах. «І йдеться не лише про справу Юлії ТИМОШЕНКО, але й про деякі справи стосовно інших опозиційних політиків», - сказав він.

І.ПОЧУХ підкреслив, що «величезний масив роботи і титанічні зусилля» зі створення нового формату взаємин України і ЄС зараз поставлені під удар через недостатнє дотримання Україною базових принципів ЄС у цій сфері.

При цьому він вважає за можливе парафувати угоду про асоціацію до того, як Україна вирішить існуючі проблеми.

«Парафування можливе. Але що це дасть, якщо ви не перейдете до наступних стадій - підписання й ратифікації? Без цього угода не набуде чинності», - сказав посол.

Відповідаючи на запитання про те, що Київ заявляє, що перешкодою для підписання угоди є небажання ЄС фіксувати в її тексті перспективу членства, І.ПОЧУХ зазначив, що перспектива членства не з`являється в результаті того, що вона вказана в якомусь документі. За його словами, на нинішньому етапі взаємин наявність або відсутність перспективи нічого не змінює для України. «Цей пункт не має великого значення. Набагато важливіше для вас отримати те, що Євросоюз пропонує вже сьогодні в тексті угоди. А ці пропозиції вельми значні», - сказав він.

І.ПОЧУХ зазначив, що він не розуміє, навіщо руйнувати всі ці можливості лише для того, щоб наполягати на якомусь формулюванні, яке не відноситься до сьогоднішнього дня, а «описує те, що навіть не є предметом обговорення і може стати таким лише в неблизькому майбутньому».

Також посол вважає, що Україна і Чехія повинні сфокусуватися на економічних зв`язках.

Він відзначив зростання товарообороту між двома країнами, який за 9 місяців цього року збільшився на 41,6% і досяг 2,07 млрд. дол. Зростання чеських інвестицій очікується перш за все в енергетичний сектор, ядерну енергетику.