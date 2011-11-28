Делегація ГПУ побувала у Страсбурзі

Делегація Генеральної прокуратури України на чолі із заступником Генерального прокурора України Анатолієм Пришком взяла участь у VI пленарному засіданні Консультативної ради європейських прокурорів, яке проходило у м. Страсбурзі Французької Республіки.

Як повідомляє прес-служба ГПУ, за результатами обговорення учасниками цього засідання прийнято рекомендації щодо організації прокурорського нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов`язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Згідно з цими рекомендаціями органам прокуратури відводиться важлива роль у питаннях захисту прав та фундаментальних свобод осіб, що відбувають покарання, затриманих, а також осіб, які утримуються під вартою.

У пленарному засіданні Консультативної ради взяли участь представники органів прокуратури 38 європейських держав.

Консультативна рада європейських прокурорів заснована Комітетом Ради Європи у 2005 році з метою надання Висновків стосовно функціонування органів прокуратури та сприяння ефективному виконанню Резолюції Rec (2000) 19 Комітету міністрів для держав-членів щодо ролі органів прокуратури у системі кримінального правосуддя.