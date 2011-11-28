Учасники мітингу в Донецьку караулять владу під ОДА

Сьогодні в Донецьку учасники мітингу проти зростання тарифів і ошукані вкладники кредитних спілок намагалися ввірватися до будівлі Донецької облдержадміністрації.

Як передає кореспондент УНІАН, мітинг представників понад 15 громадських організацій почався після 10.00 біля стін облдержадміністрації.

Учасники мітингу протестували проти зростання тарифів на послуги ЖКГ і погіршення життя соціально незахищених верств населення.

Близько ста учасників мітингу прийняли резолюцію, в якій зажадали від депутатів Донецької обласної ради рекомендувати Донецькій міськраді скасувати рішення про 80-процентне підвищення тарифів для населення на послуги ЖКГ.

У резолюції також записано заклик протестувальників до Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА захистити ошуканих вкладників, а також право «дітей війни» на 30-процентну надбавку до пенсії тощо.

Як повідомив координатор акції Дмитро ВЕРЗІЛОВ, коли учасники мітингу спробували ввійти до облдержадміністрації, щоб передати резолюцію губернатору Андрію ШИШАЦЬКОМУ, співробітники міліції заблокували вхідні двері. Тоді протестувальники почали розхитувати двері, намагаючись їх відкрити. Протягом декількох хвилин протестувальники намагалися ввірватися до будівлі, проте цього їм зробити не вдалося. Їм протистояли близько 30 співробітників міліції.

Наразі учасники мітингу залишаються біля будівлі ОДА.

«Ми не підемо звідси, поки представники облдержадміністрації не вийдуть до нас і не приймуть нашу резолюцію», - зазначив Д.ВЕРЗІЛОВ.