Пенсіонери з вилами вибили двері Донецької ОДА (фото)

Близько сотні мітингувальників-пенсіонерів у Донецьку вибили двері будинку Донецької обладміністрації.

Як повідомляє Українська правдаз посиланням на сайт "В городе. Донецк",близько сотні осіб пенсійного віку, які називають себе членами спілки ошуканих вкладників, оточили донецьку обладміністрацію і вимагають особистої зустрічі c губернатором Андрієм Шишацьким.

Мітингувальники виступають за зниження комунальних тарифів та дотримання прав пільговиків, зокрема, мова йде про дітей війни і чорнобильців, пише "Донбасс.ua".

Як зазначає видання, люди озброєні вилами і лопатами.

Між учасниками мітингу і охороною обладміністрації сталася бійка, в результаті якої були виламані пластикові двері на вході до вестибюлю та вибиті вікна.

Під час зіткнення постраждав охоронець ОДА. Через отримані травми він втратив свідомість. Незабаром потерпілого забрала машина швидкої допомоги.

За словами мітингувальників, поштовхом до штурму послужив розгін мітингу чорнобильців близько Пенсійного фонду в Донецьку

Фото з сайту Остров