Янукович дав Пшонці 10 днів, щоб з'яcувати обставини смерті Конопльова

Генеральний прокурор України Віктор ПШОНКА має до 8 грудня з`ясувати обставини загибелі Геннадія Конопльова, який помер вчора під час демонтажу намету чорнобильців у Донецьку.

Такий термін встановив Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ у своєму дорученні генпрокурору «Щодо належного з`ясування обставин загибелі Г.Конопльова», розміщеному на сайті глави держави.

«З метою забезпечення додержання закону та правопорядку, належного з`ясування обставин загибелі Г.І.Конопльова у місті Донецьку 27 листопада 2011 року В.ПШОНЦІ пропоную негайно організувати перевірку факту та обставин загибелі Г.І.Конопльова у місті Донецьку 27 листопада 2011 року. За результатами прийняти відповідне рішення», - йдеться в дорученні.

Як повідомляв УНІАН, учора, 27 листопада, в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці.

Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина».

В.ПШОНКА доручив прокуратурі Донецької області здійснити перевірку причин та обставин смерті учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку.