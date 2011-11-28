Донецький губернатор думає, що акція чорнобильців - політичний проект

Голова Донецької обласної державної адміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ переконаний, що акція чорнобильців – це політичний проект з дестабілізації становища в регіоні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції, кажучи про акцію голодовки чорнобильців у Донецьку і про вчорашні події в наметовому містечку протестуючих.

«На жаль, все це те, що відбувається (акція голодовки) було переформатовано в політичний проект, проект з дестабілізації становища в регіоні», - сказав губернатор.

На запитання УНІАН, яка політична партія має відношення, на його думку, до цього політичного проекту, А.ШИШАЦЬКИЙ прямо не відповів. Він пригадав, що до чорнобильців у табір приїжджали народні депутати Олег ЛЯШКО і Михайло ВОЛИНЕЦЬ. Також губернатор розповів, що днями він одержав факс з дивним листом, в якому було вказано, що О.ЛЯШКО на одному з наметів протестуючих повісив папір із вказівкою, що тут тепер знаходиться його громадська приймальня. Губернатор висловив здивування цим фактом й іронічно зазначив, що О.ЛЯШКУ треба було цей папір повісити на біотуалеті.