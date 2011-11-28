Ларрі Кінг - про Азарова: добре виглядає, не заморочений

Відомий американський журналіст Ларрі КІНГ вважає, що прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ був би успішним американським політиком.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.КІНГ заявив сьогодні на прес-конференції в Києві після інтерв`ю з М.АЗАРОВИМ.

«Після інтерв`ю я сказав своїй дружині, що він би був успішним американським політиком», - сказав Л.КІНГ.

При цьому Л.КІНГ підкреслив, що М.АЗАРОВ трохи нагадує йому американського Президента Джиммі Картера. «Добре виглядає, не заморочений», - сказав Л.КІНГ.

***Л.КІНГ - американський тележурналіст, відомий завдяки своєму популярному ток-шоу «Larry King Live», ведучим якого був із 1985 по 2010 рік.