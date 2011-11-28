Футбольні фани, яких побили в метро, відмовилися писати заяви в міліцію

Двоє футбольних фанатів, які отримали тілесні ушкодження вчора під час бійки на платформі київської станції метро «Либідська», відмовились від надання їм медичної допомоги та пропозиції правоохоронців написати заяви про скоєння стосовно них правопорушення.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні охорони Київського метрополітену, зауваживши, що наразі всі обставини інциденту з’ясовуються, міліція встановлює свідків конфлікту.

Як повідомляв УНІАН, за даними столичного главку міліції, учора ввечері у Києві на платформі станції метро «Либідська» сталася сутичка між двома групами молодих людей.

Бійка виникла через деякий час після футбольного матчу між командами «Арсенал» (Київ) та «Чорноморець» (Одеса), що відбувався на столичному стадіоні «Динамо» імені Валерія Лобановського. При цьому у главку зауважили, що поки не мають інформації, чи були учасники бійки фанами вказаних футбольних клубів.

У столичному главку просять громадян, які були свідками бійки, та можливих потерпілих, звернутися з відповідними заявами до міліції.