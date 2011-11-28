Галицький просить суд залишити його на волі: я - людина не бідна

Затриманий голова Державної служби зайнятості України Володимир ГАЛИЦЬКИЙ просить Печерський районний суд залишити його на волі й стверджує, що не скоював злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на засіданні суду, на якому розглядається питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді арешту.

"Я не бачу ніякого встановленого злочину, описаного в поданні Генеральної прокуратури України", - сказав В.ГАЛИЦЬКИЙ.

Він заявляє, що знайдені при обшуку гроші - його особисті, оскільки він "людина не бідна". "Гроші ці мої", - сказав він.

В.ГАЛИЦЬКИЙ попросив суд обрати йому запобіжний захід, не пов`язаний із утриманням під вартою, і запевнив, що сприятиме слідству.

"Я переконливо прошу поважаний суд залишити мене на волі в тому або іншому варіанті... Я людина немолода і хвора, я жодним чином не заважатиму слідству, навпаки, йому сприятиму", - запевнив він.

Тим часом представники Генпрокуратури наполягають на тому, що на волі В.ГАЛИЦЬКИЙ перешкоджатиме виконанню процесуальних дій, а арешт "забезпечить належну поведінку підозрюваного".

Захист В.ГАЛИЦЬКОГО також просить не заарештовувати голову Держслужби зайнятості.

Як повідомляв УНІАН, за даними ЗМІ, співробітники СБУ 26 листопада заарештували директора Державної служби зайнятості В.ГАЛИЦЬКОГО і чотирьох чиновників відомства.

Вони підозрюються в хабарництві й зловживаннях із бюджетними коштами.

Під час обшуків у декількох банківських скриньках, які належали затриманим, були знайдені валютні цінності на загальну суму 7,5 млн. дол., велика кількість золотих годинників і коштовного каміння.

Генеральна прокуратура України внесла до суду подання на обрання В.ГАЛИЦЬКОМУ запобіжного заходу у вигляді арешту.