Янукович доручив забезпечити Тимошенко «європейський рівень»

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ доручив відповідним установам забезпечити обстеження, лікування та утримання екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на належному, європейському, рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на спільній прес-конференції з Президентом Польщі з Броніславом КОМАРОВСЬКИМ сьогодні у Києві.

Президент України підкреслив, що останнім часом чув багато зауважень від адвокатів Ю.ТИМОШЕНКО щодо умов її утримання у в’язниці.

«Я дав доручення всім установам, що опікуються цим питанням, створити всі умови, які передбачають європейський рівень – це і лікування, і обстеження, і утримання», - сказав Президент.

При цьому він знову заявив, що кримінальна справа проти Ю.ТИМОШЕНКО була порушена «ще у 2009 році». «Вона залишилась нам у спадок – тоді вона не була лідером опозиції, а була прем’єр-міністром», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура на початку квітня цього року порушила проти Ю.ТИМОШЕНКО справу за фактом перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

У жовтні за цією справою Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі.

Тим часом стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО, яка з серпня знаходиться в СІЗО, останнім часом значно погіршився. Український омбудсман Ніна КАРПАЧОВА минулого тижня закликала керівництво країни надати екс-прем`єру медичну допомогу за межами СІЗО, оскільки, за її словам, Ю.ТИМОШЕНКО вже не може вставати з ліжка. 23 листопада Ю.ТИМОШЕНКО обстежили в одній із київських лікарень.