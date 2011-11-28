Влада підганяє дружину Конопльова скоріше ховати чоловіка?

На сім'ю учасника акції протесту чорнобильців у Донецьку місцева влада чинить тиск.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на прес-конференції представники ініціативної групи протестуючих чорнобильців, а також народні депутати України Андрій ПАВЛОВСЬКИЙ і Михайло ВОЛИНЕЦЬ (фракція «БЮТ-Батьківщина»).

За їх словами, дружині загиблого дзвонять міські власті з міста Родінське і міста Красноармійська і фактично вимагають якомога швидше поховати Геннадія Конопльова, запевняючи, що ними вже замовлена їдальня для поминання і вирита яма на кладовищі.

Народні депутати висловили своє обурення тим, що правоохоронці не намагаються швидше розслідувати цей злочин, а хочуть терміново поховати покійного. А.ПАВЛОВСЬКИЙ також розповів, що в той час, коли Г.Конопльов уже був мертвий, з його мобільного телефону надходили дзвінки його сину і представники міліції запевняли, що його батько ще живий і знаходиться в лікарні в Донецьку. «Вони хочуть заплутати, сфальсифікувати подію, така їхня мета», - сказав А.ПАВЛОВСЬКИЙ, коментуючи ці дзвінки.

У той же час чорнобильці зазначили, що особисто вони зібрали частину коштів і вже передали сім'ї Г.Конопльова, надавши свою посильну допомогу в похоронах товариша. На думку чорнобильців, чинячи тиск на сім'ю, місцева влада боїться, що на похорони з'їдеться велика кількість чорнобильців і всіх, хто не байдужий до їхніх проблем.

М.ВОЛИНЕЦЬ також висловив думку, що смертю Г.Конопльова влада хоче залякати інших.

Він також повідомив, що сьогодні представники чорнобильської групи виїдуть до Києва і завтра там проведуть прес-конференцію. Депутат додав, що проблеми чорнобильців сьогодні цікавлять усіх, і на підтвердження повідомив, що йому вже дзвонили представники з Євросоюзу і від Уповноваженої з прав людини Ніни КАРПАЧОВОЇ.