У міліції пояснили, чому охороняли мітинг Калашнікова

Мітинг "Загальновоїнської спілки" Олега Калашнікова під час святкування Дня свободи на Майдані Незалежності було простіше охороняти.

Про це повідомив начальник управління зв’язків з громадськістю Міністерства внутрішніх справ Володимир Поліщук в ефірі телеканалу ТВі.

"Прихильників Помаранчевої революції, навіть за заявками, які поступили до Київської міськдержадміністрації, повинно було бути 50 тисяч громадян", - зазначив він.

При цьому речник МВС уточнив, що міліція охороняла мітинг "Загальновоїнської спілки" тому, що було "зрозуміло, що людей Калашнікова було б набагато менше".

Поліщук уточнив, що протоколи за несанкціоноване проведення мітингів були складені на лідера Коаліції учасників Помаранчевої революції Сергія Мельниченка і главу "Загальновоїнської спілки" Олега Калашнікова.

"В деяких сюжетах я бачив, що цей протокол до нього не дійшов", - зазначив речник міліції.

Коментуючи той факт, що людей з печатками на руках міліція вільно пропускала в табір Калашнікова, Поліщук заявив: "Я не знаю про печатки. Мені, мабуть, ще потрібно дізнатися більше про це".

Він також додав, що розбереться в цьому інциденті з печатками.

Як відомо, 22 листопада, у день 7 річниці Дня свободи, на Майдані Незалежності відбувся мітинг влаштований "регіоналом" Олегом Калашніковим.

Спокій табору Калашнікова охороняв потрійний кордон "Беркуту", який не пускав "чужих" всередину.

Потрапити до табору Калашнікова можна було лише маючи на руці печатку "Загальновоїнської спілки України" Калашнікова.

Українська правда