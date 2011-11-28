Учасники акції «Україна проти Януковича!» збирають підписи в Полтаві

У Полтаві в акції партії «Фронт Змін» «Україна проти Януковича!» взяли участь близько 300 чоловік, які виступали проти політики Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, акція пройшла біля Полтавської облдержадміністрації.

Учасники акції встановили намети зеленого кольору від 22-х районів області. Мітингувальники тримали у руках прапори партії «Фронт Змін» і Державні прапори України.

«За місяць ми зібрали понад 1 млн. підписів у рамках акції «Україна проти Януковича!». Сьогоднішня акція має на меті засвідчити жителям Полтави і області, що ми передамо 3 грудня на Михайлівській площі всі ці підписи до Адміністрації Президента. Тоді ми зберемо багатотисячний мітинг», - заявила на мітингу член партії, народний депутат України Леся ОРОБЕЦЬ.

Прес-служба Полтавської обласної організації «Фронту Змін» повідомила, що в області було зібрано 50 тис. підписів громадян під листівкою «Україна проти Януковича!».

Як повідомляв УНІАН, «Фронт Змін» розпочав акцію «Україна без Януковича» 12 жовтня.

У ході акції активісти партії збирають підписи громадян під листівкою «Україна проти Януковича!».

У листівці зазначається: «Пане Президенте! Ви забрали мою роботу! Ви забрали мою зарплату! Ви забрали мою пенсію! Ви закрили нашу школу! Ви закрили наші лікарні! Ви забираєте в мене землі! Ви знищуєте демократію! Ви хочете забрати моє майбутнє! Я - громадянин України – не дам Вам це зробити! Я голосую проти Вас! Я проти ЯНУКОВИЧА!».

Листівки з підписами партія передасть Президенту.