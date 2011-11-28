Завтра похорон учасника акції чорнобильців

Похорон учасника голодування чорнобильців у Донецьку Геннадія Конопльова пройдуть завтра на його батьківщині, в місті Родинське Донецької області.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомила родичка покійного.

За її словами, похорони відбудуться завтра о 13.00.

Донецька обласна організація партії «Батьківщина» взяла на себе всі витрати, пов’язані з похованням свого однопартійця - шахтаря-інваліда Геннадія Конопльова. Про це УНІАН повідомили у пресс-службі «Батьківщини». Також партія надасть матеріальну допомогу родині загиблого, повідомила заступник голови місцевої парторганізації Тетяна ПАВЛЮК.

Крім того, всі бажаючі також можуть допомогти родині Г.Конопльова. Для цього відкрито спеціальний банківський рахунок. Реквізити: картковий рахунок «Приватбанк», 4627-0858-2246-2137, КОНОПЛЬОВА Алла Георгіївна.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада в Донецьку працівники міліції і МНС без попередження демонтували намет, в якому з 15 листопада голодували чорнобильці. Під час демонтажу помер 70-річний шахтар Г.Конопльов, який був головою ветеранської організації учасників і дітей війни в місті Родинське, а також членом партії «Батьківщина». Президент Віктор ЯНУКОВИЧ доручив генеральному прокурору Віктору ПШОНЦІ всебічно вивчити обставини смерті Г.Конопльова.