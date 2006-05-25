Тарасюк масово послав українців у Корею

Міністр закордонних справ України Борис ТАРАСЮК і посол Республіки Корея в Україні ХО Сун Чьол підписали угоду про спрощення візового режиму між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами посла Кореї, Україна є першою країною на теренах колишнього Радянського Союзу, з якою Республіка Корея підписала угоду про спрощення візового режиму. Він висловив сподівання, що уряди інших країн послідують цьому прикладу.

Посол повідомив, що торік 4 тисячі громадян Кореї відвідали Україну і приблизно така ж кількість українських громадян відвідала Республіку Корея.

На його переконання, після підписання сьогоднішньої угоди кількість українців, які відвідають Корею і корейців, які відвідають Україну, буде збільшено у 2-3 рази.

Він також зазначив, що в його країні багато бізнесменів і туристів очікували на підписання такої угоди.

У свою чергу, Б.ТАРАСЮК зауважив, що вперше в історії України українські громадяни отримуватимуть безкоштовні візи для відвідування Республіки Корея, а для громадян Республіки Корея встановлюється безвізовий режим.

«Це подальші кроки, здійснені новою українською владою у плані наближення світу до українського громадянина і українського громадянина до світу», - зазначив міністр.

На запитання журналістів, уряд якої з країн ініціював укладення угоди про спрощення візового режиму, Б.ТАРАСЮК відповів: «Я зараз не можу сказати, хто першим сказав «а», але думаю, що робота з обох боків тривала і не було сторони, яку треба було умовляти. Обидва уряди позитивно сприйняли цю ідею і дуже швидко опрацювали», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, угодами передбачається безкоштовне оформлення віз для громадян обох держав та запровадження безвізового режиму в`їзду в Україну для громадян Республіки Корея на термін, що не перевищує 90 днів. Крім того, встановлюється безвізовий режим поїздок для громадян України та Республіки Корея, які користуються дипломатичними паспортами, на термін до 90 днів. Також передбачено збільшення до 5-ти років терміну дії багаторазових віз для громадян обох держав, які відвідують Україну та Корею в ділових цілях, і встановлення строку максимального постійного перебування до 3 років громадянами держав, які є представниками, або членами персоналу представництв торговельних фірм відповідних країн.