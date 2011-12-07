Попов: у 2012 році вилучень із міськбюджету практично не буде

У 2012 році вилучень із міського бюджету практично не буде. Про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов. Так він наголосив, що в наступному році кошти із міського бюджету не лише не будуть вилучатись, а навпаки планується, що Київ отримає із державного бюджету на виконання функцій столиці 4,6 млрд. грн.

Що ж стосується прийняття бюджету Києва, то голова КМДА зазначив, що попередня робота вже проведена і як тільки буде прийнятий державний бюджет, міська адміністрація внесе відповідні правки та винесе міський бюджет на затвердження на сесії Київради.