ЄНП розцінила рішення Шевченківського суду як варварське

Європейська народна партія (ЄНП) засудила варварське рішення суду провести засідання відносно екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО прямо в камері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в ухваленій сьогодні на ХХ Конгресі ЄНП резолюції щодо ситуації в Україні.

“(ЄНП – УНІАН) засуджує варварське й обурливе рішення Шевченківського районного суду міста Києва провести засідання суду безпосередньо в тюремній камері Юлії ТИМОШЕНКО, не зважаючи на критичний стан її здоров’я та порушуючи всі можливі демократичні правові стандарти”, - зазначається в схваленій сьогодні в Марселі резолюції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНІКОВ ухвалив рішення провести у Лук’янівському СІЗО виїзне засідання з обрання екс-прем’єр-міністру Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу в справі ЄЕСУ.

Сьогодні ж у Марселі відбувається Конгрес ЄНП, на якому питання політичних в’язнів в Україні стало одним з найважливіших: представники європейських “народників” надали слово доньці Ю.ТИМОШЕНКО Євгенії КАРР одразу після виступу французького прем’єра Франсуа ФІЙОНА, який говорив на тему подолання економічної кризи в Європі.