Литвин: враження, що боротьба йде не за життя Тимошенко, а за місця у списку

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що «вчорашнє блокування роботи парламенту депутатами фракції «БЮТ-«Батьківщина» та їхній сьогоднішній демарш свідчать про початок боротьби за місця у партійних списках».

Про це В.ЛИТВИН сказав під час робочої поїздки до Житомира, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Голова ВР пояснив, що вносив ряд власних пропозицій, спрямованих на розблокування роботи Верховної Ради. «Перш за все, я пропонував розглядати проблему комплексно», - сказав він, пояснивши, що вимоги фракції «БЮТ-«Батьківщина»» стосуються декриміналізації статті Кримінального кодексу, і які потребують прийняття політичних рішень і з боку інших фракцій. В.Литвин зазначив, що він пропонував кілька варіантів досягнення компромісу.

«У мене склалося враження, що боротьба йде не за життя ТИМОШЕНКО, а за місця у списку», - сказав він, додавши, що «група депутатів демонструє «військові дії» у цьому напрямку».

«Я хотів би бачити щире вболівання за здоров’я Юлії ТИМОШЕНКО. Для вирішення цієї проблеми доречно було б провести спеціальне засідання Верховної Ради за участю фахівців Міністерства охорони здоров’я, - заявив В.ЛИТВИН. - Таке засідання можна було б провести і в закритому режимі, хоча я не прихильник закритих засідань».