Литвин: не може бути, щоб люди так ненавиділи нардепів

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає проти купівлі місцевими чиновниками дорогих автомобілів, "оскільки це невчасно".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Житомирі, коментуючи рішення Житомирської міської ради про виділення 600 тис. грн. на придбання службового автомобіля для мера Житомира Володимира ДЕБОЯ.

"Купівля дорогих автомобілів місцевими чиновниками - це негативне явище, оскільки це несвоєчасно", - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, "такі дії не пояснюються якимись аргументами".

"Коли влада сьогодні говорить про те, що зараз дуже складно, коштів не вистачає, щоб реалізувати всі соціальні програми і одночасно витрачають такі гроші, то ніякі пояснення, навіть найбільш вагомі, не сприймаються. Я повинен сказати, що такі питання несвоєчасні", - зазначив В.ЛИТВИН.

Крім того, він сказав, що спостерігає таку ж ситуацію в українському парламенті.

"Пільги народних депутатів будуть урізані. Я стою на тому, що повинна залишитися лише заробітна плата і, можливо, проїзд депутата, але чітко фіксований і виключно в напрямку виборчого округу. Не може бути того, що люди своїх представників ненавидять усіма фібрами своєї душі. Хоча для цього є підстави", - зазначив В.ЛИТВИН.

Як повідомлялося, Житомирська міська рада на сесії 24 жовтня виділила 600 тис. грн. комунальному підприємству "Управління автомобільних доріг" на придбання службового автомобіля для мера Житомира В.ДЕБОЯ.