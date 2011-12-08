Литвин: не може бути, щоб люди так ненавиділи нардепів

01:07, 08 грудня 2011
Політика
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"Хоча для цього є підстави"

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН виступає проти купівлі місцевими чиновниками дорогих автомобілів, "оскільки це невчасно".

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції у Житомирі, коментуючи рішення Житомирської міської ради про виділення 600 тис. грн. на придбання службового автомобіля для мера Житомира Володимира ДЕБОЯ.

"Купівля дорогих автомобілів місцевими чиновниками - це негативне явище, оскільки це несвоєчасно", - сказав В.ЛИТВИН.

За словами спікера, "такі дії не пояснюються якимись аргументами".

"Коли влада сьогодні говорить про те, що зараз дуже складно, коштів не вистачає, щоб реалізувати всі соціальні програми і одночасно витрачають такі гроші, то ніякі пояснення, навіть найбільш вагомі, не сприймаються. Я повинен сказати, що такі питання несвоєчасні", - зазначив В.ЛИТВИН.

Крім того, він сказав, що спостерігає таку ж ситуацію в українському парламенті.

"Пільги народних депутатів будуть урізані. Я стою на тому, що повинна залишитися лише заробітна плата і, можливо, проїзд депутата, але чітко фіксований і виключно в напрямку виборчого округу. Не може бути того, що люди своїх представників ненавидять усіма фібрами своєї душі. Хоча для цього є підстави", - зазначив В.ЛИТВИН.

Як повідомлялося, Житомирська міська рада на сесії 24 жовтня виділила 600 тис. грн. комунальному підприємству "Управління автомобільних доріг" на придбання службового автомобіля для мера Житомира В.ДЕБОЯ.

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