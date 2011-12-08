До чорнобильців приєдналася молодь і „Матері Чорнобиля”

Біля Львівської облдержадміністрації розростається наметове містечко чорнобильців.

Як повідомив кореспонденту УНІАН співголова руху „Вперед!” Руслан СЕКЕЛА, до трьох наметів встановлених 6 грудня представниками Благодійного фонду „Діти Чорнобиля Львівщини” та руху „Вперед!” долучився намет, встановлений представниками львівської молодіжної благодійної організації „Покоління Чорнобиля”. Всього на площі вже розбито чотири намети на підтримку київських та донецьких чорнобильців.

Проте, за словами Р.СЕКЕЛИ, це лише початок масштабної акції, оскільки „до їх безстрокової акції висловлюють намір приєднатися десятки львів’ян”.

„Ми всю ніч перебували в наметах. Нам ніхто не перешкоджав, не чинилися спроби знесення наметів. Ми навіть пригощати міліціонерів, які чергували біля наметового містечка, чаєм та бутербродами, які приносили вночі мешканці Львова. Підходили до нашого містечка і вуличні музики, загалом люди дуже позитивно і доброзичливо ставляться до нашої акції і висловлюють готовність приєднатися, щоб підтримати вимоги чорнобильців”, - розповів Р.СЕКЕЛА.

Він також зазначив, що чергування в наметовому містечку буде проходити цілодобово вахтовим методом: представників руху „Вперед!” вранці змінили члени товариства „Матері Чорнобиля” та фонду „Діти Чорнобиля Львівщини”, до яких долучилася молодь з організації „Покоління Чорнобиля”.

Р.СЕКЕЛА поінформував, що вночі в наметах перебувало 18 людей, вдень кількість учасників акції зросла у кілька разів.

У коментарі УНІАН голова Львівського міського товариства „Матері Чорнобиля” Ганна ФЕДОРИЧ зазначила, що вона особисто з представниками організації „Матері Чорнобиля” сьогодні протягом дня перебуває в наметах і має намір залишитися чергувати вночі.

„Інцидентів поки що ніяких не було. До голодування вдаватися наразі не маємо наміру, будемо продовжувати акцію стільки вистачить сил, вимагаючи виконання Закону та Конституції України і належних чорнобильцям виплат за судовими рішеннями”, - зазначила Г.ФЕДОРИЧ.