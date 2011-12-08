Томенко: ніяких союзів з Партією регіонів

Представники опозиції завершують роботу над програмним документом, на підставі якого відбуватиметься співробітництво об’єднаної опозиції під час виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу, повідомив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО.

«Цей документ матиме ідеологічну складову, документ міститиме загальні принципи того, в якій частині ми співпрацюємо і щодо прагнення мати єдиний список мажоритарників», - сказав М.ТОМЕНКО.

Крім того, додав віце-спікер, документ передбачатиме застереження можливості створення парламентської більшості в наступному складі ВР будь-якими провладними силами. «Всі політичні партії, які підпишуть цей документ, чітко засвідчать, що в них є два шляхи – створити парламентську більшість у наступній Верховній Раді та зобов’язання не створювати жодних парламентських об’єднань з Партією регіонів», - додав М.ТОМЕНКО.