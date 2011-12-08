Бондарчук вважає, що опозиція не на того точить зуби

Опозиційні політики повинні понизити напругу у з’ясуванні взаємних претензій.

Як повідомляє прес-служба партії «Наша Україна», таку думку висловив голова центрального виконкому партії Сергій БОНДАРЧУК, коментуючи звинувачення Олександра ТУРЧИНОВА на адресу Анатолія ГРИЦЕНКА.

«Я особисто не вірю в те, що ГРИЦЕНКО діє за сценарієм Банкової. І не треба забувати, що спосіб, в який БЮТ і «Фронт Змін» підтримали новий закон про вибори народних депутатів, дає не менше підстав звинувачувати ці політичні сили в роботі на владу», - сказав С.БОНДАРЧУК.

Він наголосив, що опозиційні політики в Україні не настільки сильні, щоб витрачати сили на двобої між собою. «Наш головний противник – антинародний режим на чолі з президентом Віктором ЯНУКОВИЧЕМ, який веде країну в глухий кут беззаконня і бідності. Тому сьогодні наш моральний обов’язок перед людьми – відкинути амбіції і протиріччя та об’єднати наші зусилля для усунення від влади Партії регіонів і зміни життя в країні для простих людей на краще», – вважає політик.

«Я жалкую, що ГРИЦЕНКО вийшов із Комітету опору диктатурі (КОД), але це не повинно означати припинення співпраці, чи, тим більше, протистояння. Для перемоги на парламентських виборах у 2012 році необхідна консолідація усіх здорових опозиційних демократичних сил, як тих, що входять у КОД, так і тих, що з різних причин не увійшли до нього», – переконаний С.БОНДАРЧУК.