Рейтинги провідних політиків України - без змін (опитування)

Рейтинги провідних політиків України на сьогодні залишаються без змін. Такі дані закритих соціологічних опитувань, опублікованих у газеті "Сегодня".

"Згідно з даними закритих опитувань листопада ні Президент, ні його найближчі опоненти нічого не придбали і не втратили за шість місяців літа та осені 2011 року. Різниця між Віктором Януковичем і Юлією Тимошенко - від 3 до 6 відсотків", - повідомляє газета.

При цьому наводяться дані опитувань, проведених чотирма соціологічними компаніями стосовно трьох політиків: Віктора Януковича, Юлії Тимошенко і Арсенія Яценюка.

Згідно з даними компанії КМІС рейтинг симпатій у них - 18%, 13% і 9% відповідно.

"Соціальний моніторинг" дав такі результати: 20,7%, 14,1% і 9,9%; Група "Рейтинг": 17,4%, 14,1% і 8,1%; СОЦІС: 18,4%, 13,8% і 8,8%.

Газета наводить коментар політолога Вадима Карасьова, який вважає, що "Тимошенко не допоміг статус жертви, оскільки зараз, на відміну від 2001-го, вона не просто жертва влади, вона жертва зі статусом людини з колишньої влади, а влада апріорі викликає більше недовіри".

Втім, політолог вважає, що головне у всіх останніх опитуваннях в іншому.

"Через майже два роки після виборів у нас залишаються два основні кандидати, третіх як не було, так і немає", - переконаний Карасьов.

У свою чергу політолог Михайло Погребинський поки що не бачить ні у кого з представників "другого ешелону" політиків можливості втрутитися у боротьбу дуету лідерів.

"Теоретично це міг би зробити Сергій Тігіпко, доклавши екстраординарних зусиль з відновлення свого рейтингу. Але для цього треба гримнути дверима. Щодо інших, їх рейтинги зараз мають значення лише у контексті рейтингів їх партій, які йтимуть на парламентські вибори. До речі, це стосується не лише Симоненка, Кличка або Тягнибока, а і Яценюка, який залишається партійним лідером, нездатним втрутитися у битву Януковича і Тимошенко", - вважає він.

Газета робить висновок, що "нинішня ситуація з рейтингами все ще влаштовує владу: незважаючи на значне погіршення порівняно з рейтингами-2010, Віктор Янукович утримує лідерство, чим Віктор Ющенко не міг похвалитися вже через рік після президентських виборів-2004".

Однак, звертає увагу газета, політологи попереджають: ситуація може змінитися як у кращу, так і в гіршу для влади сторону.

Укрінформ