Режисером перемоги Путіна на президентських виборах буде Говорухін

Виборчий штаб нинішнього прем’єр-міністра Росії Володимира ПУТІНА на виборах Президента РФ очолить кінорежисер Станіслав ГОВОРУХІН.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таку пропозицію В.ПУТІН зробив С.ГОВОРУХІНУ в ході засідання Федеральної координаційної ради Загальноросійського народного фронту.

Він повідомив, що фракція «Єдиної Росії» в Держдумі після виборів, що пройшли 4 грудня, оновилася на 50%, і 25% її членів є безпартійними.

У свою чергу, С.ГОВОРУХІН сказав, що йому надано «високу честь».

«Якщо розглядати мистецтво політики і режисури як змішані мистецтва, то для мене це новий жанр, тому я з усією душею візьмуся за цю діяльність», - сказав С.ГОВОРУХІН.

Як повідомляв УНІАН, 7 грудня В.ПУТІН подав у робочу групу ЦВК Росії документи на реєстрацію кандидатом у президенти на виборах 4 березня 2012 року.