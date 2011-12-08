Піскун заспокоїв: усе о'кей, Тимошенко можна заарештувати 10 разів

Згідно з українським законодавством, суд має право арештовувати обвинувачуваного стільки разів, скільки є кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній генеральний прокурор України, народний депутат Святослав ПІСКУН (фракція Партія регіонів), коментуючи журналістам ситуацію з черговим арештом екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за його словами, відповідно до українського законодавства, «суд має право арештовувати і раз, і вдруге, і втретє». «Міра запобіжного заходу обирається до кожної конкретної справи окремо», - підкреслив С.ПІСКУН. Він зазначив, що «скільки буде кримінальних справ, стільки разів можуть заарештовувати».

Як сказав С.ПІСКУН, це питання вирішує суддя, і згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, «кожен суддя, прокурор, слідчий приймає рішення в процесі на підставі свого внутрішнього переконання – як його переконали факти і докази, таке він і приймає рішення».

На запитання журналістів, чи пам’ятає він щось подібне, коли вже арештовану людину знову хочуть арештувати, С.ПІСКУН відповів: «Ні, не пам’ятаю».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО з серпня знаходиться в Лук’янівському СІЗО.

У жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Тим часом 7 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНІКОВ за клопотанням Генпрокуратури ухвалив рішення провести у камері Лук’янівського СІЗО виїзне засідання з обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу в справі щодо діяльності ЄЕСУ.

Сьогодні таке засідання у СІЗО триває. Разом з тим стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО не дозволяє їй навіть пересуватися.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що загалом против Тимошенко відкрито 10 кримінальних справ.