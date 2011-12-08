Піскун заспокоїв: усе о'кей, Тимошенко можна заарештувати 10 разів

12:19, 08 грудня 2011
Політика
3329 0

Сам регіонал подібного не пригадує

Згідно з українським законодавством, суд має право арештовувати обвинувачуваного стільки разів, скільки є кримінальних справ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив колишній генеральний прокурор України, народний депутат Святослав ПІСКУН (фракція Партія регіонів), коментуючи журналістам ситуацію з черговим арештом екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Зокрема, за його словами, відповідно до українського законодавства, «суд має право арештовувати і раз, і вдруге, і втретє». «Міра запобіжного заходу обирається до кожної конкретної справи окремо», - підкреслив С.ПІСКУН. Він зазначив, що «скільки буде кримінальних справ, стільки разів можуть заарештовувати».

Як сказав С.ПІСКУН, це питання вирішує суддя, і згідно з Кримінально-процесуальним кодексом, «кожен суддя, прокурор, слідчий приймає рішення в процесі на підставі свого внутрішнього переконання – як його переконали факти і докази, таке він і приймає рішення».

На запитання журналістів, чи пам’ятає він щось подібне, коли вже арештовану людину знову хочуть арештувати, С.ПІСКУН відповів: «Ні, не пам’ятаю».

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО з серпня знаходиться в Лук’янівському СІЗО.

У жовтні Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

Тим часом 7 грудня суддя Шевченківського райсуду Києва Андрій ТРУБНІКОВ за клопотанням Генпрокуратури ухвалив рішення провести у камері Лук’янівського СІЗО виїзне засідання з обрання Ю.ТИМОШЕНКО запобіжного заходу в справі щодо діяльності ЄЕСУ.

Сьогодні таке засідання у СІЗО триває. Разом з тим стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО не дозволяє їй навіть пересуватися.

Як повідомляв УНІАН, заступник генерального прокурора Ренат Кузьмін заявив, що загалом против Тимошенко відкрито 10 кримінальних справ.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter