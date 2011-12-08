Попов: Генплан буде прийнятий лише після узгодження з киянами

Генеральний план міста буде прийнятий лише після того, як буде узгоджений із киянами. Про це сказав голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов під час загальноміського обговорення стратегії розвитку міста Києва до 2025 року.

«Генеральний план є дуже важливим інструментом реалізації Стратегії. За час його обговорення ми отримали велику кількість зауважень і пропозицій, тому ми прийняли рішення, що поки ми не будемо мати консолідовану думку громади і фахівців щодо остаточного варіанту Генерального плану, ми не будемо його приймати на сесії Київради», - сказав Олександр Попов.

Також він зазначив, що після широкого обговорення із киянами ти прийняття його на сесії було б доцільно затвердити цей документ на рівні Кабінету міністрів України, адже «тоді змінити будь-що на користь приватного чи бізнес- інтересу буде фактично неможливо».