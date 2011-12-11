У Донецьку знесли останній намет, чорнобильці залишилися на вулиці

У Донецьку біля будинку регіонального управління Пенсійного фонду силою демонтували останній намет, кілька протестуючих чорнобильців залишилися під відкритим небом.



Про це по телефону повідомив кореспонденту УНІАН Володимир ДЕРКАЧ - один з членів ініціативної групи чорнобильців, який пішов сьогодні з переговорного процесу і не погодився на запропоновану владою "поспискову" компенсацію пенсій учасникам акції.



«Все закінчилося. Намет силою зняли і забрали, зараз прибирають все інше - матраци, ковдри і все, що від нього залишилося. Вони хочуть, щоб до ранку тут все було красиво і чисто. Всі залишилися речі збирають якісь люди в цивільному, я не знаю, хто ці люди, вони всі, напевно, глухонімі», - сказав В.ДЕРКАЧ.



За словами В.ДЕРКАЧА його прихильників, протестуючих чорнобильців, «залишилося 6 осіб, з них один хлопець, який приїхав нас підтримати з Вінниці і вже, як два дні з нами».



Він не приховує, що розчарований подією, але підкреслив, що цим учасникам акції йти нікуди, бо вони ще не досягли того, за що боролися, голодували і протестували майже місяць.



«Чого нам йти? Ну куди нам іти? Так, ми поки залишаємося тут. Хто не міг, той пішов ... Я ні на кого не ображаюся», - сказав В.ДЕРКАЧ, при цьому додавши: «Те, що сьогодні зробила влада, я вважаю, нам просто плюнули в обличчя. Я сьогодні, коли зрозумів, в яку сторону повертається переговорний процес між владою і протестуючими, я звідти пішов і сказав, що в цьому шоу брати участь не бажаю. Це був торг. Розумієте, коли пропонують, а хтось погоджується зі списком, це як за часів Сталіна і Берії складали списки і розстрілювали ... Але що найстрашніше - це те, що у людей сьогодні розстріляли надію», - пояснив він.



На запитання, скільки людей в тому списку, за яким виплатять грошову компенсацію пенсій за листопад-грудень, він, колишній офіцер, відповів: «Я не знаю, скільки людей в цьому списку, мені плювати на ці списки. І якщо вони мене туди внесуть, я не буду погоджуватися, ну я буду кричати їм, що я з цими списками не згоден. Тому що я стояв тут не за подачки, не за гроші, а за законність. Тому що є більш вагомі в житті речі - це честь, совість і гідність».