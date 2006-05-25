”Регіонали” хочуть узаконити свою діяльність

Фракція Партії регіонів пропонує узаконити опозиційну діяльність в Україні.

Сьогодні фракція зареєструвала проект закону «Про опозиційну політичну діяльність», він розміщений на офіційному сайті Верховної Ради.

Законопроект внесений групою народних депутатів: Раїсою БОГАТИРЬОВОЮ, Тарасом ЧОРНОВОЛОМ, Миколою КОМАРОМ і Валерієм БЕВЗЕНКОМ.

Законопроект, що складається з 19 статей, визначає правові принципи й гарантії опозиційної політичної діяльності в Україні, а також порядок формування й принципи організації діяльності політичної опозиції, права та обов`язки її суб`єктів.

Зокрема, документ передбачає різні форми опозиційної діяльності: політична опозиція, суспільна опозиція, парламентська опозиція, місцева представницька опозиція, об`єднані парламентська таі місцева представницька опозиції. Законопроект визначає політичну партію (блок) головним суб`єктом опозиційної діяльності.

Документом пропонується гарантувати парламентській опозиції право на обіймання народними депутатами України - представниками опозиції посад голів комітетів Верховної Ради України з питань бюджету, свободи слова й засобів масової інформації, законодавчого забезпечення, правоохоронної діяльності та боротьби з корупцією. Крім того, в парламентських комітетах, які не очолюють представники парламентської опозиції, опозиційним народним депутатам гарантуються посади перших заступників їх голів.

Законопроект передбачає також, що в разі створення об`єднаної парламентської опозиції, в яку входять не менше третини депутатів із різних фракцій ВР, їй гарантується право на обіймання посади заступника голови Верховної Ради України й посад голів не менше, ніж однієї третини комітетів Верховної Ради України.

Стаття 16 законопроекту закріплює за опозицією право на створення альтернативного («тіньового») уряду на громадських засадах. На «тіньовий» уряд пропонується покласти функції постійного моніторингу діяльності Кабінету Міністрів та інших органів виконавчої влади, підготовки матеріалів для доповідей від парламентської опозиції щодо діяльності Кабміну, а також підготовки альтернативних пропозицій за програмою діяльності й рішень уряду.

При цьому в законопроекті передбачено, що голова «тіньового» уряду, що призначається об`єднаною парламентською опозицією, має право брати участь у засіданнях уряду, а також отримувати інформацію про діяльність і рішення Кабміну.

У пояснювальній записці до законопроекту наголошується, що ухвалення законопроекту дозволить прискорити політичну структуризацію суспільства, оптимізувати роботу Верховної Ради, місцевих рад і знизити політичну напругу в суспільстві.

Як повідомляв УНІАН, під час і після парламентських виборів представники Партії регіонів заявляли про розробку ними цілого ряду законопроектів, які вони збиралися підготувати до початку роботи сесії ВР. Одним із головних документом представники «регіонів» називали проект закону про опозицію.