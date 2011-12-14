Соратники готують Луценку подарунок на день народження

Соратники екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА готують біля СІЗО акцію до його дня народження.

Об це повідомляє газета «Сегодня»(№281 від 14 грудня).

14 грудня Ю.ЛУЦЕНКУ, який перебуває в Лук’янівському СІЗО, виповнюється 47 років. Як повідомили виданню в Державній пенітенціарній службі, жодних поблажок у такі дні ув`язненим не дають - ні побачення з рідними, ні подарунків.

«Безумовно, нам би дуже хотілося особисто привітати лідера партії, але у нас вже є папір за підписом судді ВОВКА, де сказано, що підстав для такої зустрічі немає», - сказав газеті напередодні народний депутат від НУ-НС Юрій СТЕЦЬ.

Інший народний депутат на умовах анонімності додав, що вони з колегами все ж таки проведуть якусь акцію під стінами СІЗО, яка не залишиться непоміченою. «Але будь-яке розголошення інформації призведе до того, що влада зірве нашу акцію», - зазначив співбесідник.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО з грудня минулого року утримується в Лук’янівському СІЗО. За час арешту він переніс тривалу голодовку, оголошену ним на знак протесту після рішення суду в черговий раз продовжити термін його ув`язнення. Після голодовки стан здоров`я Ю.ЛУЦЕНКА погіршився.