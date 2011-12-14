Адвокат матері Гонгадзе каже, що рішення суду було прогнозованим

Адвокат матері вбитого журналіста Георгія Гонгадзе Лесі ГОНГАДЗЕ Андрій ФЕДУР впевнений, що сьогоднішнє рішення Печерського суду Києва щодо кримінальної справи проти колишнього Президента Леоніда КУЧМИ не буде скасовано.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам після завершення судового засідання.

«У мене особисто немає ніякого сумніву, що це рішення не буде скасовано», - сказав А.ФЕДУР.

За його словами, від самого початку розгляду скарги адвокатів Л.КУЧМИ було зрозуміло, яке буде рішення, оскільки, як стверджує А.ФЕДУР, «суддя неприховано демонструвала свою заангажованість, порушуючи норми процесуального кодексу».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 грудня, Печерський райсуд визнав, що Генпрокуратура безпідставно порушила кримінальну справу щодо Л.КУЧМИ. Як зазначається в ухвалі, суд не знайшов підстав, які б вказували на причетність Л.КУЧМИ до скоєння тяжкого злочину.

Адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, що це рішення суду буде оскаржено.

«Звичайно, рішення буде оскаржено в апеляційній інстанції, і так само в касаційній, тому що довіри до Апеляційного суду так само немає», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

Довідка УНІАН. Генеральна прокуратура у березні цього року порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. Його звинувачують у перевищенні влади і службових повноважень, які призвели згодом до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе (ч.3 ст.166 Кримінального кодексу у редакції 1960 року).

Щодо Л.КУЧМИ було обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Наприкінці квітня Генпрокуратура завершила розслідування цієї справи.

16 листопада адвокати колишнього Президента Сергій УЛЬЯНОВ і Віктор ПЕТРУНЕНКО подали скаргу до Печерського райсуду Києва про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно Л.КУЧМИ у зв`язку з її безпідставністю.