Міліція заблокувала входи до суду, де розглядають скаргу Тимошенко

Прихильники екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО продовжують пікетувати Апеляційний суд Києва, де розглядається скарга екс-прем`єра на вирок суду першої інстанції у газовій справі.

Як передає кореспондент УНІАН, на даний момент близько 300 прихильників лідера партії «Батьківщина» стоять біля входу до будівлі Апеляційного суду на Солом’янській площі. Вони тримають партійні прапори, також скандують «Юлі - волю».

Перед людьми, як і вчора, виступають народні депутати та представники партії «Батьківщина», а також ще низки політичних опозиційних сил.

На площі перед судом присутні багато працівників міліції. Так само як і вчора, бійці міліцейських підрозділів щільним кордоном заблокували входи до суду. При цьому як працівників суду, так і журналістів пропускають за умови пред’явлення службового посвідчення через боковий вхід.

Довідка УНІАН. 11 жовтня Печерський районний суд Києва засудив Ю.ТИМОШЕНКО до 7 років позбавлення волі перевищення влади і службових повноважень під час укладення газових контрактів з Росією у 2009 році.

13 грудня Апеляційний суд Києва почав розгляд по суті скарги Ю.ТИМОШЕНКО на цей вирок.

Засідання суду сьогодні, як і вчора, проходить за відсутності Ю.ТИМОШЕНКО через поганий стан її здоров`я.