Власенко впевнений, що Тимошенко таки посадять на 7 років

Захист екс-прем’єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО найближчими днями звернеться до Генпрокуратури щодо порушення кримінальної справи проти працівників цього відомства за тиск на представників «НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив захисник Ю.ТИМОШЕНКО Сергій ВЛАСЕНКО.

«Відповідна заява про порушення кримінальної справи буде подана в найближчі дні до Генеральної прокуратури», - сказав він.

За словами С.ВЛАСЕНКА, підставою для цього стане заява колишнього представника в суді НАК «Нафтогаз» Ігоря КОСТЯ, який підтвердив, що в діях Ю.ТИМОШЕНКО у газовій справі не має жодного злочину.

«Заява КОСТЯ є безпрецедентною підставою для розслідування того, як веде себе наша Генеральна прокуратура», - сказав він.

С.ВЛАСЕНКО висловив переконання, що Апеляційний суд міста Києва підтвердить рішення Печерського райсуду Києва щодо арешту Ю.ТИМОШЕНКО та позбавлення її волі на 7 років.

За словами С.ВЛАСЕНКА, підставою так стверджувати є той факт, що жодне з клопотань захисту Ю.ТИМОШЕНКО не було задоволено під час засідання Апеляційного суду.

«Подальший розгляд справи втрачає будь-який сенс. Я впевнений, що вирок Печерського суду буде залишений в силі і Ю.ТИМОШЕНКО буде засуджена до 7 років позбавлення волі», - додав він.