Угода про асоціацію з Євросоюзом ще не готова технічно?

Угода про асоціацію між Україною та Єворопейським Союзом ще не готова технічно.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело, близьке до переговорного процесу.

“На сьогодні ще немає цілісного документа. Є окремі файли, окремі глави, однак не всі з них навіть пройшли експертизу”, - зазначив співрозмовник агентства.

За його словами, деякі з текстів поки мають подвійне значення, яке може трактуватися як на користь однієї, так і іншої сторони.

“Сподіваємось, що до кінця року текст буде готовий. Хоча не можна виключити і того, що робота триватиме до січня”, - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна і ЄС ведуть переговори щодо Угоди про асоціацію з 2007 року. У листопаді обидві сторони заявили про технічне завершення переговорів, разом з тим, питання парафування, підписання та ратифікації угоди перебуває відкритим через внутрішньополітичну ситуацію в Україні.

Сьогодні міністр з європейських справ Польщі Міколай ДОВГІЛЕВІЧ на прес-конференції у Брюсселі висловив сподівання, що угода може бути парафована до кінця року.