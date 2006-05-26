Луценко: екс-губернатор Київщини розшукується Інтерполом

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО стверджує, що колишній губернатор Київської області Анатолій ЗАСУХА перебуває за межами України і не знятий з розшуку Інтерполом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам в Дніпропетровську.

На переконання керівника МВС, А.ЗАСУХА "чекає, коли знімуть ЛУЦЕНКА".

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, А.ЗАСУХА, як і раніше, обвинувачується в здійсненні ряду тяжких злочинів.

Як повідомляв УНІАН, екс-губернатору Київської області А.ЗАСУСІ інкримінується здійснення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень, що призвело до тяжких наслідків) і ч. 2 ст. 366 (службова фальсифікація, що призвела до тяжких наслідків) Кримінального кодексу України.

15 липня Головне управління МВС в Київській області офіційно оголосило його в розшук. За даними МВС, А.ЗАСУХА переховується в Росії

25 травня в Києві його дружина Тетяна ЗАСУХА заявила, що 24 травня Інтерпол зняв з міжнародного розшуку її чоловіка.

За її словами, все це відбулося після того, як була закрита кримінальна справа, де обвинуваченим був А.ЗАСУХА. «Ми пройшли всю процедуру, і, незважаючи на політичний тиск з боку влади, було ухвалене справедливе рішення», - заявила вона. Т.ЗАСУХА сказала, що її чоловік повернеться в Україну.