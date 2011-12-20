Експерти похвалили українських дипломатів за переговори з ЄС

Міністерство закордонних справ і Міністерство економічного розвитку зіграли вирішальну роль у прискоренні переговорного процесу України з Європейським Союзом. Про це заявив голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО в коментарі УНІАН, говорячи про підсумки саміту Україна–ЄС.

Нагадаємо, на саміті Україна–ЄС 19 грудня 2011 року було оголошено про завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію.

За словами В.ФЕСЕНКА, «цього року переговорний процес був прискорений, що, власне кажучи, дозволило його завершити. Оскільки нові угоди з Євросоюзом мають дві сторони: політична асоціація й зона вільної торгівлі, то ось тут був певний розподіл ролей. Українські дипломати дуже багато зробили для того, щоб узгодити текст політичної частини нової угоди з Євросоюзом, а Мінекономрозвитку, й керівництво, й експерти, достатньо серйозний внесок зробили в успішне завершення переговорного процесу щодо зони вільної торгівлі», - вважає політолог.

На думку В.ФЕСЕНКА, «дуже багато було зроблено для того, щоб не просто відстояти економічні інтереси України в питаннях тарифів, інших регуляторних механізмів у рамках зони вільної торгівлі, щоб просунути наші інтереси, забезпечити більший вихід українських підприємств, українського бізнесу на європейські ринки, водночас вдалося забезпечити на певний період часу деякі захисні механізми - для того, щоб українське сільське господарство не дуже постраждало в процесі розкриття наших ринків перед європейськими».

Аналізуючи перспективи України утримати баланс у процесі європейської інтеграції, голова Центру прикладних політичних досліджень «Пента» зазначив, «що баланс нам потрібно тримати у відносинах із Європейським Союзом і з Росією незалежно від того, підписується цей договір, чи не підписується. Пріоритет визначено: на першому місці європейська інтеграція, але водночас, для нас принципово важливо зберегти й масштаби, й високий статусний рівень у відносинах із Росією».

При цьому експерт заявив, що «для нас Росія – це, разом із ЄС, головний зовнішньоторговельний, зовнішньоекономічний партнер, і відносини зовнішньоекономічного партнерства - це те, що потрібно зберігати й розвивати з Росією, і тут нам потрібно просто шукати несуперечливий баланс зовнішньоекономічних відносин, як із Євросоюзом, так і з Росією».

«Нинішня угода - це стратегічний плацдарм для роботи в нормальних умовах. А криза, якщо вдарить, то вона вдарить і по нас, і по Росії, незалежно від того, коли і як ця угода набуде чинності», - зазначив В.ФЕСЕНКО.

У свою чергу, коментуючи завершення переговорів щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС, політолог, заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ сказав, що «цей крок дуже важливий у контексті європейської інтеграції».

На думку експерта, «Міністерство закордонних справ, Мінекономіки України провели ці переговори в достатньо складній ситуації. Проте, враховуючи обставини, саміт відбувся».

На думку політолога Володимира ЦИБУЛЬКА, «МЗС демонструє серйозні переговорні якості. По суті, в Міністерстві закордонних справ з`явилося нове покоління людей із хорошою підготовкою».

«Довіра до зовнішньої української політики через професіоналізм її працівників, звичайно, зростає», - вважає експерт.