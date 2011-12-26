Бюджет-2012 передали Януковичу

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН направив на підпис Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ Закон “Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

Як повідомляє сайт ВР, даним законом передбачено обсяг дефіциту державних фінансів у сумі 37,1 млрд. грн., що становить 2,5% від ВВП.

Встановлено доходи зведеного бюджету України в сумі 424 млрд. грн., видатки на рівні – 461,7 млрд. грн., що на 4,2 млрд. грн. і на 3,2 млрд. грн. менше порівняно з першим читанням відповідно.

Збільшено планований обсяг державних запозичень у 2012 році на 7% - до 98,5 млрд. грн., Також збільшено запланований на 2012 рік дефіцит держбюджету на 4% або на 1 млрд. грн. - до 25,130 млрд. грн.

Уряд погіршив прогноз зростання ВВП за підсумками 2012 року з 5% до 3,9%, прогноз номінального ВВП зменшено на 5 млрд. грн. - до 1,5 трлн. грн. Прогноз інфляції - на рівні 7,9%.