Яценюк: Янукович назавжди втратить можливість призначати уряд

Лідер партії "Фронт Змін" Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що в разі підписання угоди про газотранспортний консорціум з Росією, новий склад Верховної Ради України розірве цей договір.

Як повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу ТВі, про це політик заявив в ефірі.

"Якщо Україна підпише з Росією газотранспортний консорціум, то він проіснує рівно до того, як буде сформована нова Верховна Рада. Ми розірвемо двосторонню угоду з нашими російськими партнерами про газотранспортний консорціум, і тут дискусії не буде ніякої", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, таким чином Україна буде повертати в свою власність свої національні активи.

При цьому лідер "Фронту Змін" обіцяє не претендувати на посаду прем`єра при ЯНУКОВИЧІ. "З рук президента Януковича я не прийму жодної посади", - заявив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, опозиція розраховує після виборів отримати більшість у парламенті і сформувати свій уряд: "Якщо все буде так, як ми зараз домовляємося в опозиційному таборі, то, з Божою допомогою, ми отримаємо більшість. Якщо ми отримаємо більшість, президент В.ЯНУКОВИЧ назавжди втратить можливість призначати свого прем`єр-міністра і свій склад уряду", - сказав А.ЯЦЕНЮК.

"Більшість повинна призначити свого прем`єр-міністра. Ми готові до того, щоб сформувати більшість у Верховній Раді і забрати у В.ЯНУКОВИЧА уряд", - додав він.