«Праві» вже погрожують владі зривом Євро-2012

Активісти патріотичних організацій України обіцяють зірвати проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, якщо влада не припинить їхнє переслідування.

Про це повідомив керівник київської міської громадської організації "Патріот України" Євген КОМІСАР сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

Він наголосив, що в Україні почалися репресії проти патріотичних організацій, оскільки, за їхніми даними, СБУ отримала наказ до початку Євро-2012 «припинити діяльність будь-яких правих сил для того, щоб нібито не псувати імідж України перед європейськими колегами».

«Наказ на СБУ: до червня місяця пересаджати, залякати всіх українських правих», - наголосив він.

При цьому Є.КОМІСАР зауважив, що відбувається тиск і на патріотичні організації, і на фанатський рух.

«Ми на це не поведемося, навпаки, очевидно, що якщо наших хлопців буде засуджено, незважаючи, що всі докази свідчать про їхню невинуватість, ми просто не дамо провести цей чемпіонат так, як хоче влада. Це, по суті, наш ультиматум, і цей ультиматум ґрунтується не на якійсь нашій сваволі, він ґрунтується на бажанні справедливості, за яку ми боремось», - сказав Є.КОМІСАР.

За його словами, в Україні розгорнуто кампанію проти ГО "Патріот України", яка ведеться незаконними методами. Він нагадав про ситуацію у Василькові, де представників цієї організації затримали за підозрою у підготовці теракту під час святкування Дня Незалежності України.

Є.КОМІСАР повідомив, що 4 січня розпочинається судовий процес у справі так званих «васильківських терористів».

«Уже сьогодні можна стверджувати, що операція СБУ, і самі СБУшніки визнали, що це була спецоперація, метою якої було припинити діяльність організації «Патріот України», провалилась, через що один із високопосадовців в СБУ був звільнений з посади», - сказав він.

При цьому, Є.КОМІСАР зауважив, що сьогодні немає жодних доказів причетності затриманих членів організації до виявленого саморобного вибухового пристрою, більше того, з’явилася вже третя заява до правоохоронних органів від свідка, який стверджує, що в СБУ його змусили дати неправдиві свідчення під тиском.

Однак Є.КОМІСАР не впевнений, що суд прийме правомірне рішення, оскільки вважає, що сьогодні суди знаходяться під впливом СБУ.

Координатор Комітету визволення політв`язнів Микола КОХАНІВСЬКИЙ наголосив, що терор влади проти патріотичних організацій триває, про що свідчать події у Запоріжжі, де засуджено хлопців, які пошкодили пам’ятник Сталіну, у Харкові, де затримано головного провідника організації «Патріот України» та Соціал-національної асамблеї Андрія БІЛЕЦЬКОГО.

Він вважає, що влада робить це для того, аби дезорганізувати патріотичні організації, але М.КОХАНІВСЬКИЙ впевнений, що цього владі не вдасться.

Ідеологічний референт організації "Патріот України" та СНА Олег ОДНОРОЖЕНКО нагадав, що 27 грудня у Харкові ввечері було затримано А.БІЛЕЦЬКОГО. Зараз він утримується в одному з ізоляторів тимчасового тримання Харкова, а в ці хвилини має розпочатися судове засідання щодо обрання запобіжного заходу для А.БІЛЕЦЬКОГО.

О.ОДНОРОЖЕНКО висловив обурення ситуацією, коли А.БІЛЕЦЬКИЙ по порушеній у серпні справі спочатку був свідком, а потім став обвинуваченим.

Він нагадав, що 23 серпня до двору харківського офісу ГО «Патріот України» зайшов Сергій КОЛЕСНІКОВ з пістолетом, щоб з’ясувати стосунки з представниками «Патріот України». Цей С.КОЛЕСНІКОВ, за твердженням О.ОДНОРОЖЕНКА, є позаштатним співробітником СБУ і займається тим, що під псевдонімом «Сармат» в Інтернеті «облаює все українське, і більшість його висловлювань розпалюють міжнаціональну ворожнечу».

За словами О.ОДНОРОЖЕНКА, саме після зауваження представника ГО на некоректні висловлювання С.КОЛЕСНІКОВ прийшов до їхнього офісу зі зброєю з’ясовувати стосунки. Сталася бійка, після якої саме А.БІЛЕЦЬКИЙ викликав «швидку» і міліцію, а потім слідство почало стверджувати, що А.БІЛЕЦЬКИЙ заманив С.КОЛЕСНІКОВА до свого офісу з метою пограбування.

Ці події, на переконання О.ОДНОРОЖЕНКА, є яскравим підтвердженням того, що влада почала наступ на патріотичні організації.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня близько 18.30 до двору харківського офісу ГО «Патріот України» зайшов чоловік. Під час конфлікту між ним та активістами організації сталася бійка. Чоловік застосував травматичний пістолет. Внаслідок сутички до лікарні потрапили троє її учасників – двоє активістів організації «Патріот України» та чоловік, який під час бійки застосував пістолет. Порушено кримінальну справу за ст. 296 ч. 4 Кримінального кодексу України (хуліганство).

27 грудня близько 21.00 у Харкові було затримано голову організації «Патріот України» та СНА А.БІЛЕЦЬКОГО. У «Патріоті України», посилаючись на адвокатів, повідомили, що А.БІЛЕЦЬКОМУ в рамках справи про стрілянину в офісі організації інкримінують злочин за ст. 187 ч. 2 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Організація «Патріот України» заявила, що розцінює затримання А.БІЛЕЦЬКОГО «як ще одну зухвалу спробу нейтралізації непідконтрольних владі українських організацій, а також продовження політичних репресій проти націоналістів».

28 грудня прокурор Харківської області Геннадій ТЮРІН повідомив, що А.БІЛЕЦЬКОГО затримано як підозрюваного у справі про стрілянину в офісі організації в Харкові.

«Справа передана слідчому Головного слідчого управління МВС України. Під час слідства він прийшов до висновку, що у справі постраждалим є та людина, яка приїхала туди (до офісу ГО «Патріот України»), а три людини, котрі брали участь у цих розбірках, вони й вчинили цей злочин, у тому числі й людина, про яку ви говорите (А.БІЛЕЦЬКИЙ). Коли було зібрано достатньо доказів, слідство прийшло до висновку про необхідність його затримання. Вчора це було зроблено», - сказав Г.ТЮРІН.

На його думку, стосовно А.БІЛЕЦЬКОГО у слідства «справді є питання, достатні для того, щоб він став у справі підозрюваним». «Вчора, коли його затримали, він став підозрюваним. Далі Кримінально-процесуальний кодекс регулює всі дії», - сказав Г.ТЮРІН.

Він також зазначив, що прокуратура перевірить заяви членів «Патріота України» про те, що на них чиняться «політичні та міліцейські репресії».

22 серпня СБУ оприлюднила інформацію про те, що у Василькові Київської області співробітники спецслужби затримали трьох учасників організованої злочинної групи, які мали намір скоїти вибух під час святкування Дня Незалежності України.

Згодом СНА та організація “Патріот України” повідомили про затримання своїх представників. В організаціях відкинули звинувачення у намірах скоїти теракт.

24 серпня за матеріалами СБУ Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу щодо двох депутатів Васильківської міської ради за ознаками готування до вчинення терористичного акту, виготовлення та зберігання з метою розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення терористичних актів та незаконного зберігання вибухових речовин і боєприпасів.

«Під час проведення обшуків за місцем проживання цих осіб виявлено вибухову речовину – тротил, бойові набої, схему виготовлення саморобного вибухового пристрою, листівки з погрозами щодо вчинення вибуху та інші заборонені до вільного обігу предмети», - говориться в повідомленні.

Також слідчим відділом УСБУ в Київській області порушено кримінальну справу проти громадянина Ш. за ознаками терористичної діяльності.

Призначено низку експертиз для дослідження вилучених у підозрюваних предметів. Встановлюється причетність до вчинених злочинів інших осіб.