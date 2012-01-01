Кравчук: Росія завжди хотіла бачити Україну «під собою»
Владу чекають непрості переговори
Перший Президент України Леонід КРАВЧУК прогнозує, що ціна на російський газ буде переглянута, однак українську владу очікуватимуть не прості переговори.
Таку думку він висловив в інтерв’ю 5-у каналу.
«Нам потрібно зрозуміти, що з Росією нам буде важко домовлятися. У неї інші цілі по відношенню до України», - сказав екс-президент. За словами Л.КРАВЧУКА, Росія не бачить Україну своїм реальним, демократичним, рівноправним партнером. «Відкриваю підручник історії, за яким вчаться студенти Росії. Там написано: «Україна – неприродне державне утворення і як така не має історичної перспективи». Я задаю запитання: «Можна вести з неприроднім державним утворенням рівноправні відносини?», - зауважив Л.КРАВЧУК.
За його словами, Росія завжди хотіла бачити Україну «під собою».
В той же час Л.КРАВЧУК сподівається, що владі таки вдасться домовитися про зниження ціни на російський газ. «Вірю в те, що в новому році ціну на газ переглянуть. Я думаю, що Росія не витримає цього натиску і буде змушена переглянути ціну на газ», - додав він.